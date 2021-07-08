Çaldıran'da "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde başlatılan "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası kapsamında aşı standı kuruldu.

İlçe Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü, ilçe sakinlerinin aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, belediye hizmet binası bahçesine kurulan stantta vatandaşlara randevu almadan aşı yapma imkanı sağlanıyor.

Standı ziyaret ederek 3. doz aşısını yaptıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski günlere dönmenin tek yolunun aşı olmaktan ve belirlenen kurallara uymaktan geçtiğini söyledi.

Belediye olarak "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası başlattıklarını belirten Ensari, şunları kaydetti:

"18 yaş ve üstü gençlerde aşı oranının az olduğunu gördük. Bunu ortadan kaldırmak için Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte böyle bir stant açtık. Güzel ve kaliteli bir yaşam elde edebilmemiz için her kesimden insanın aşı olması lazım."

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çağrı Gökçe ise "Gençlerimizin aşılanması için belediye başkanımız ile birlikte bir kampanya başlattık. Açtığımız stantta gençlerimizi koronavirüse karşı aşılıyoruz. Bunun dışında kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşlarımızın aşı olmasını sağlıyoruz." diye konuştu.