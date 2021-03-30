Çaldıran'da bahar mevsiminde kayak keyfi - Son Dakika

Van'ın Çalırdan ilçesinde bahar mevsimine rağmen termal kayak merkezinde kayak severler kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

2050 rakımlı Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran'daki kayak merkezi, nisan ayına sayılı günler kalmasına rağmen hala hizmet veriyor. Kayak severlerin gözde mekanı olan Çaldıran Termal Kayak Merkezinde geleceğin kayakçılarının da yetiştirildiğini belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz, Türkiye'nin en soğuk bölgesi ve doğal kar yağışının fazla olduğu bir yerdir. Bu kış mevsiminde Abalı Kayak Merkezinde kar yağışının yaşanmamasından dolayı kayak severlerin tek adresi, ilçemizdeki termal kayak merkezi oldu. Belediyemize ait olan termal kayak merkezimizde bu kış pandemi olmasına rağmen binlerce kayak severi misafir ettik. Dünyada termal ve kayak merkezinin bir arada bulunduğu yerlerden biri olan kayak merkezimizde milli kayakçılar yetiştiriliyor. İlçemizde bu yeteneğe sahip olan küçük yaştaki çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak kayak öğrenmelerini sağlıyoruz. Ülkemizin birçok yerinde ağaçlar çiçek açmış ve insanlar denize girerken, kayak merkezimizde de kayak severler kaymanın keyfini yaşıyor. Kayak merkezimiz nisan ayı ortalarına kadar açık kalacak. Tüm kayak severleri ilçemize bekliyoruz" dedi.

7 yaşında kayak sporuna başlayan Muhammet Çınarağaç adlı çocuk ise "Yaklaşık 4 yıldır kayak sporuyla uğraşıyorum. Okuldan arta kalan vaktimi termal kayak merkezinde geçiriyorum. Kayak yapmayı çok seviyorum. Kardeşimle birlikte boş vaktimizi termal kayak merkezine gelerek değerlendiriyoruz. Hedefim milli kayakçı olmaktır" ifadelerini kullandı. - VAN