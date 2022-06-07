Çaldıran'da bahar şenlikleri düzenlendi

Van'ın Çaldıran Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla "Doğaya Emek Ver, Geleceğe Nefes Ol Bahar Şenliği" düzenledi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul bahçesine protokol üyeleri ve öğrenciler fidan ve çiçek dikti.

Halat çekme ve yumurta yarışlarının düzenlendiği şenlikte, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, gazetecilere, Dünya Çevre Günü münasebetiyle şenlik düzenlediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Doğaya emek verdiğimiz sürece geleceğimiz bize nefes olacak. Bahar Şenliği'ne emek veren başta belediyemize ve kıymetli personellerine teşekkür ederiz. Böyle etkinliklerin düzenlenmesi gerekiyor."

Belediye Başkanı Şefik Ensari de son yüzyılda sanayileşme ve nüfus artışının büyük çevre sorunlarına yol açtığın belirtti.

Çevre sorunlarının insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

"Bugün birçok canlı neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve ölümlere yol açan birçok hastalığın altında yine çevre kirliliğinden kaynaklanıyor. İşte bu noktada bizlere çok büyük işler düşüyor. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Bu görevlerin başında da doğamıza ve çevremize sahip çıkarak, insanları bilinçlendirmemiz geliyor."

Daha sonra voleybol ve basketbol sahalarının açılışı yapıldı.