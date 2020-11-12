Çaldıran'da başıboş köpekler 30 koyunu telef etti - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde ağıla giren başıboş köpeklerin 30 koyunu telef ettiği iddia edildi.

İlçeye bağlı Koçovası Mahallesi'nde yaşayan Barış Gülmeze ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki koyunlara saldırdı.

Köpekler, hayvanlardan 30'unu telef etti, 20'sini de yaraladı.

Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, başıboş köpeklerin sürekli hayvanlara saldırdığını belirtti.

Mahallede başıboş çok sayıda köpeğin olduğunu ifade eden Gülmez, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar köpeklerini getirip yol üzerine bırakıyor. Sahipsiz kalan köpekler mahallemize geliyor. Dün gece hayvanları ağıla koyduktan sonra köpekler içeri girmiş ve 30 koyunumu telef etmiş. Ayrıca 20 koyunu da yaralamış."