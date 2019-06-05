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Çaldıran'da bayramlaşma töreni

13 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol ve vatandaşlar bayramlaştı.

Çaldıran'da bayramlaşma töreni, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol ve vatandaşlar bayramlaştı.

Bir kafede düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Yusuf Kaplan, Jandarma Asayiş Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Şefik Ensari ile birlikte misafirlerle tek tek bayramlaşan Kaymakam Dundar, "Bir yandan on bir ayın sultanı olan Ramazan ayını geride bırakmanın burukluğunu yaşarken, bir yandan da sizinle birlikte bayram sevincini yaşıyorum. Dini bayramlar birliğin, kardeşliğin, iyilik ve güzelliklerin daha çok hissedildiği ve yoğunlaştığı günlerdir. Bu anlamda bayramınızın şeker tadında geçmesini temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, "Bayramlar küskünlüklerin yerini barışa, kavgaların yerini kardeşliğe, birlik ve beraberliğe bıraktığı çok önemli günlerdir. Bu duygularla sizlerin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
Şefik Ensari, Van, Çaldıran, Güncel
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