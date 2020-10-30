Çaldıran'da belediye ekipleri 40 okulda tadilat çalışması yürüttü - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye ekipleri, 40 okulda tadilat çalışması yürüttü.

Belediye ekipler, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim ve öğretim görmeleri amacıyla çalışma başlattı.

8 okulun istinat duvarlarını yapan ekipler, 40 okulda da onarım ve boyama çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, okullarda sosyal yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini anlattı.

8 okulun bahçesine parke taşı döşediklerini ve okullarda istinat duvarı ördüklerini belirten Ensari, "40 okulda da tadilat ve boyama işleri yaptık. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağlıyoruz. Aslında çocuklarımıza yatırım yapmaktayız. Onlar için ne yapsak az. Çünkü çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır." dedi.