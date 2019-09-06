Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da bin bağ ot yanarak kül oldu
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Çaldıran'da bin bağ ot yanarak kül oldu

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıharman Mahallesinde çıkan yangından bin bağ ot yanarak kül oldu.

Çaldıran'da bin bağ ot yanarak kül oldu, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıharman Mahallesinde çıkan yangından bin bağ ot yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıharman Mahallesinde meydana geldi. Aydın Yiğit isimli vatandaşa ait olduğu kışın hayvanlara yedirilmek üzere mahalle meydanında yığın haline getirilen otlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinleri tarafından yangına müdahalede edilirken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri ile Çaldıran Belediyesi'ne ait iş makineleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yapılan tüm müdahaleye rağmen yangın diğer ot yığınlarına sıçramadan kontrol altına alınırken, rüzgarında etkisiyle yaklaşık bin bağ ot yanarak kül oldu - VAN

Çaldıran, Aydın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
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