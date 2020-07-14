Çaldıran'da bitkisel ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik proje çalışması - Son Dakika

Çaldıran'da bitkisel ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik proje çalışması

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığını koordinesinde Çaldıran Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasının ortaklığıyla ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılması hedefleniliyor.

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığını koordinesinde Çaldıran Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasının ortaklığıyla ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılması hedefleniliyor.

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Çaldıran'da tarımsal alanlarda bitkisel çeşitlerinin verimliği ve ürün çeşidini arttırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde numune ekimler gerçekleşti. Ekimine başlanılan nohut, patates, mercimek ve fasulye gibi ürünleri yaz mevsimi sonunda hasat ederek gelecek yıl daha çok çiftçinin bu tür üretimlerle uğraşması hedefleniyor. Tarımsal alanlarda milli seferberlik başlatıldığını belirten Çaldıran Kaymakamı Adem Can, "Çaldıran Kaymakamlığının koordinesinde Çaldıran Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasının desteklediği ortak projeyle ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılması hedeflenmektedir. İlçemizde bir ilke imza atarak tarımsal alanların genişletilmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi için nohut, patates ve fasulye ekimine başladık. Yaptığımız çalışma ilçe merkezi ve kırsalda bulunan çiftçilerimize öncü niteliğinde bir çalışma olmakla birlikte ilçe ekonomisine ciddi anlamda da katma değer sağlayacaktır. İlçemiz genelinde ilkbahar sezonunda çeşitli yerlerde toplam 100 dönümlük arazide nohut, patates, mercimek ve fasulye ekimini gerçekleştirdik. Beklediğimiz hasadı elde etmemiz halinde gelecek sezonda çiftçilerimizin gelenekselleşmiş alışkanlıklarından kurtularak daha çok çeşit ve kaliteli ürün elde etmelerini sağlamış olacağız. Bu da çiftçilerimizin ve ilçe ekonomisine büyük katma değer sağlayacaktır" dedi.


Belediye Başkanı Şefik Ensari de, Çaldıran Kaymakamlığının koordinesinde belediye olarak destekledikleri proje kapsamındaki çalışmada alışagelmiş tarım uygulamasından çiftçilerin kurtulmasına vesile olacağını belirterek, "Çiftçilerimize balık yemek değil balık tutmayı öğretmenin çabasındayız. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman halka hizmet etmeyi görev bildik. İlçemizde gelenekselleşmiş biçimde yapılan çiftçiliği daha modernize ederek hem kalite hem çeşit hem de daha çok verim elde etmenin çabasındayız. Kaymakamlığımızın koordine ettiği ve desteklediğimiz proje kapsamında yürütülen çalışmada Aşağı Dikme, Umuttepe, Çubuklu ve Ayrancılar mahallelerinde ekilen 100 dönümlük arazide elde edeceğimiz ürünleri çiftçilerimizle buluşturarak gelecek yıllarda daha modern tarımın yapılarak birçok çeşidin bir arada elde edildiği bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - VAN

Çaldıran, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çaldıran'da bitkisel ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik proje çalışması - Son Dakika Ekonomi
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