Çaldıran'da çok amaçlı konferans salonu yenileniyor - Son Dakika
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Çaldıran'da çok amaçlı konferans salonu yenileniyor

7 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulundaki 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu yenileniyor.

Çaldıran'da çok amaçlı konferans salonu yenileniyor, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulundaki 210 kişilik çok amaçlı konferans salonu yenileniyor.


Salonun tadilatını üstlenen Adem Çınarbay, geleceğin teminatı olan çocukların eğitimine destek vermek istediğini söyledi.

Çaldıran Belediyesinin okullarda başlattığı yenileme ve tadilat çalışmalarına destek verdiğini belirten Çınarbay, "Okulda bulunan çok amaçlı konferans salonunun onarım ve bakımını üstlendim. Geleceğin teminatı çocuklara yatırım yapmak ayrı bir duygu. Kısa sürede tadilatı tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de konferans salonunun yapılan tadilatla daha donanımlı bir hale geleceğini belirterek, "İlçemizde eğitim gören yaklaşık 20 bin öğrencimiz ve vatandaşımız bu çok amaçlı konferans salonundan faydalanacak. Böyle duyarlı kardeşlerimizin ilçemize katkı sunması bizi mutlu ediyor." dedi.

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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