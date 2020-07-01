Çaldıran'da dilenci operasyonu - Son Dakika

Çaldıran'da dilenci operasyonu
Van'ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il dışından geldikleri tespit edilen dilencilere karşı denetim gerçekleştirildi.
Van'ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il dışından geldikleri tespit edilen dilencilere karşı denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde çarşı merkezindeki Azerbaycan Caddesi'nde dilendikleri tespit edilen Suriye uyruklu bir erkek dilenci ile birlikte çocuk yaşta olduğu tespit edilen oğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilerin üzerinden yapılan aramada tespit edilen 55 lira nakit para tespit edildi. Bulunan nakit para sayılarak kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Dilenciler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Çaldıran'ın transit yol üzerinde bulunduğunu ve bu nedenle çok sayıda dilencinin olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz D-975 uluslar arası yol üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle il dışından gelen ve ilçemizde insanların duygularını istismar ederek dilenci sayısı her geçen gün artmaktadır. Emniyet müdürlüğümüz ve belediyemiz ekiplerinin ortak yürüttükleri denetimleri arttırdık. İnsanlarımızın duygularını istismar etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizde muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımıza devletimiz gerekli yardımları yapmaktadır. Haksız kazanç elde edenlerin takipçisi olacağız" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:50 Kaynak: İHA
Son Dakika 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak