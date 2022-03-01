Çaldıran'da donmak üzere olan tilki ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde donmak üzere olan tilki belediye ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Kaz Gölü mevkisinde, ilçede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilkiyi fark eden vatandaşlar, Çaldıran Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, tilkileri alarak Çaldıran Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.

Tedavileri yapılan tilkiler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek doğal yaşam alanlarına bırakılacak.