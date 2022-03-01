Çaldıran'da donmak üzere olan tilki ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Çaldıran'da donmak üzere olan tilki ekiplerce kurtarıldı

01.03.2022 15:24
Çaldıran'da donmak üzere olan tilki ekiplerce kurtarıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde donmak üzere olan tilki belediye ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde donmak üzere olan tilki belediye ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Kaz Gölü mevkisinde, ilçede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilkiyi fark eden vatandaşlar, Çaldıran Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, tilkileri alarak Çaldıran Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.

Tedavileri yapılan tilkiler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

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Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran'da donmak üzere olan tilki ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika


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