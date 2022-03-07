Çaldıran'da "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Çaldıran'da Kardelen Kadın ve Aile Derneğince (KADEM) 8 Mart Kadınlar Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Filiz Çınarbay, demokrasi ve geleceğin inşasını kadınların yaptığını belirterek, daha güçlü bir ülke için beraber hareket etmek gerektiğini söyledi.

Dünyanın dört bir tarafında, çocuklarıyla savaşın ortasında kalan, açlıkla mücadele eden veya çeşitle nedenlerle hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesini veren kadınları yürekten desteklediklerini belirten Çınarbay, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşımızın Nene Hatunları, Halide Edip Adıvarları, Halime Çavuşları bizim kadınlarımızdı. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir, kadının müdahil olmadığı ve içinde yer almadığı hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. Kadın varsa güzellik vardır, kadın varsa demokrasi vardır. Başta siz değerli katılımcılarımızın ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik ediyor, bir anne ve bir kadın olarak, kadına yapılan her türlü şiddeti nefretle kınıyorum."

Programa Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'in eşi İlknur Türker, dernek üyeleri ve kadınlar katıldı.