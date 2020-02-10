Çaldıran'da "düzensiz göçmenlerin donduğu" ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da 'düzensiz göçmenlerin donduğu' ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Çaldıran'da "düzensiz göçmenlerin donduğu" ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde "düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarının ardından bölgede ekipler arama çalışmaları başlattı.

Çaldıran'da

Van'ın Çaldıran ilçesinde "düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarının ardından bölgede ekipler arama çalışmaları başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yoğun kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin azaldığı Çaldıran- Doğubeyazıt kara yolunun Tendürek Geçidi'nin de saat 10.45 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Çaldıran, Jandarma, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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