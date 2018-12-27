Çaldıran'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Van
'ın Çaldıran
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:36 Kaynak: AA
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