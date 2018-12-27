Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Eğitime Kar Engeli

Çaldıran'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.


Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:36 Kaynak: AA

Van, Çaldıran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:54:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]