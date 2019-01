Çaldıran'da Eksi 40 Derecede Elbiseler Dondu, Ağaçlar Buz Tuttu

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle dışarıya asılan elbiseler ve kilimler donarken, ağaçlar ise buz tuttu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle dışarıya asılan elbiseler ve kilimler donarken, ağaçlar ise buz tuttu.



Gece hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden Çaldıran'da, hayat adeta buz tuttu. Ayrancılar Mahallesi'nde vatandaşlar soğuk hava nedeniyle zor günler yaşarken, çocuklar ise sömestri bidonlarla kayarak eğlenceye dönüştürdü.



Ayrıncılar Mahallesi'nde ikamet eden Haydar Çınarcı, Çaldıran'ın donduğunu belirterek, "Gece baktık eksi 40 dereceyi gördük. Şimdi ise hava güneşli, ancak yine eksi 30'un üzerindedir. Artık ne yapalım, yaşayıp gidiyoruz. Alıştık, yaşım 60 ve her sene halimiz bu. Çocuklar dışarı çıkamıyor, bizler ise işimiz olduğu zaman mecburen çıkıyoruz. Doğalgaz gelmesi, hayat şartlarımızı çok değiştirecek. Bize de doğalgaz verilse, soba derdinden kurtuluruz. Evimizin her tarafı ısınır, biz de rahat ederiz" dedi.



Oktay Çınarcı isimli genç ise hava şartlarının her sene aynı olduğunu belirterek, "Her yıl halimiz böyle, sobalı bir hayata alışmışız. Ancak doğalgaz verilirse, tabi ki hayat şartları değişir. Evin her tarafı ısınır ve yakacak derdinden kurtuluruz" ifadelerini kullandı.



Abdurrahman Kedali isimli vatandaş da Çaldıran'ın Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Özellikle ocak-şubat aylarında hava sıcaklığı bazen eksi 45 dereceyi buluyor. Bu da maddi olarak vatandaşı etkiliyor. Her bir hane en az 4 ile 5 ton kömür yakıyor. Bu da büyük bir masraf. Kaymakamımızın gayretleriyle merkezde doğalgaz hatları çekildi, bu yıl inşallah kullanıma başlanılacak ve vatandaş rahat edecek. Yıllardır bunu bekliyorduk, inşallah o da olacak" diye konuştu. - VAN

