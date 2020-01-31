Çaldıran'da "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' programı - Son Dakika

Çaldıran'da "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı düzenlendi.

Çaldıran'da

Van'ın Çaldıran ilçesinde "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yavuz Sultan Selim Okulu Konferans salonunda düzenlenen programda Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Erkan Bayram, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele, intiharları önleme, madde bağımlılığıyla mücadele ve aile içi iletişimin önemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Soru cevap şeklinde devam eden programa Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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