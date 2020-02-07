Çaldıran'da

Van'ın Çaldıran ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı düzenlendi.

Altıyol Mahallesi taziye evinde düzenlenen programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Ferit Binici, aile içi şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, intiharları önleme, madde bağımlılığı ile mücadele, aile içi iletişim ve mahremiyet konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Soru cevap bölümüyle devam eden programa Kaymakam Adem Can, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.