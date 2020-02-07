Çaldıran'da "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' programı - Son Dakika

Çaldıran'da "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı düzenlendi.

Çaldıran'da

Van'ın Çaldıran ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı düzenlendi.

Altıyol Mahallesi taziye evinde düzenlenen programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Ferit Binici, aile içi şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, intiharları önleme, madde bağımlılığı ile mücadele, aile içi iletişim ve mahremiyet konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Soru cevap bölümüyle devam eden programa Kaymakam Adem Can, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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