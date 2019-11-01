Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Çaldıran'da güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

7 saat önce

Çaldıran'da güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştüVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinden görevdeyken silahın kazara ateş alması sonucu vurulan güvenlik korucusu şehit oldu.

Çaldıran'da güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinden görevdeyken silahın kazara ateş alması sonucu vurulan güvenlik korucusu şehit oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki Yukarı Gülderen Karakolunda meydana geldi. Burada görevli güvenlik korucusu Nusret Yalçın, görev esnasında bir askerin silahından kaza sonucu çıkan kurşunla ağır yaralandı. Askeri araçla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Evli ve 6 çocuk babası olan Yalçın'ın naaşı otopsi için Van'a gönderildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de, ilçeye gelerek beraberindeki Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir ile Yalçın'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Çaldıran'da güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:56 Kaynak: İHA
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