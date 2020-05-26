Çaldıran'da hasar tespit çalışması - Son Dakika

Çaldıran'da hasar tespit çalışması
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce ev ve 25 okulun çatısı uçarken, hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce ev ve 25 okulun çatısı uçarken, hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.
Çaldıran ilçesinde dün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve bağlı kırsal mahallede yüzlerce ev ve 25 okulun çatısı uçarken, bir minare yıkıldı, onlarca ağaç devrildi. Çaldıran Belediyesinden bir ekip, kırsal mahallelerde incelemelerde bulunarak hasarı tespit etmeye çalışıyor. Belediyenin başlattığı hasar tespit çalışmasında 20 kırsal mahallede 200'den fazla evin çatısının uçtuğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde son 50 yılın en şiddetli fırtınasıyla karşı karşıya kaldık. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtına, ilçe merkezi ve kırsal mahallemizde ciddi anlamda hasara yol açmış bulunmaktadır. Fırtınanın ardından belediyemize ait teknik ekipler mahalleleri tek tek dolaşarak hasar tespit çalışmalarında bulunuyor. İlk belirlemelere göre 20 mahallemizde 200'den fazla ev ve 25 okulumuzun çatısı uçmuş. Onlarca ağaç devrilmiş. Birçok yapının duvarıyla birlikte bir minare de yıkılmış. Hasar tespit çalışmalarının ardından Çaldıran Belediyesi olarak yaraların sarılması için çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 05:10 Kaynak: İHA
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