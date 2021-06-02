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Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı

02.06.2021 17:40
Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Aşağı Yanıktaş Mahallesi'nde yaşayan Kaplan ve Gültepe aileleri arasında 2 ay önce yol yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası aralarında husumet başlayan iki ailenin barıştırılması için her iki ailenin büyükleri ve ilçenin kanaat önderleri aracılık yaptı. Her iki aile mensuplarıyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanınca, barış töreni düzenlendi. Aşağı Yanıktaş Mahallesi'nde yapılan barış törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, her iki ailenin mensupları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, güzel bir olay için bir araya gelindiğini belirterek, "Bu tür husumetlerin büyümeden barışla sonuçlanması herkes için hayırlı olur. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, AK Parti Van milletvekilleri Gülaçar, Arvas ve Kartal ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan ve kanaat önderlerinin konuşmalarının ardından aile fertlerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barışmasıyla son buldu. - VAN

Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı
Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı
Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı
Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı
Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı

Emin Bilmez, Çaldıran, kavga, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çaldıran'da husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika


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