Çaldıran'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıran'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

06.04.2022 14:44
Çaldıran'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ilçede ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek yardımını sürdürüyor.

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ilçede ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek yardımını sürdürüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçe genelinde kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelere günde üç çeşit yemek dağıtıyor.

SYDV aşevinde hazırlanan yemekler, görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, devletin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Her gün 250 kişiye yemek dağıtma kararı aldıklarını belirten Türker, şunları kaydetti:

"On iki ay boyunca yemek yardımını yapacağız. Ramazanın ilk gününden itibaren her gün ihtiyacı olan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşımıza yemeklerini ulaştırıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda ve nakdi yardımlarda da bulunarak devletimizin şefkat elini her yere uzatacağız."

YORUMLAR
500
Çaldıran'ın düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlandı Çaldıran'ın düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlandı

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:43 Bakan Murat Kurum, ziyarette bulunduğu ailenin kalan ev taksitlerini üstlendi
14:23 Sağanak yağış heyelana sebep oldu, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan çatlak yol tamamen çöktü
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
14:06 İlk bölümü bugün yayınlanacak Annemin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çaldıran'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement