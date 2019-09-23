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Çaldıran'da kaçak Tilki avlayan şahsa 2 bin 20 lira ceza

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaçak Tilki avlayan bir kişiye 2 bin 20 lira idari ve tazminat cezası verildi.

Çaldıran'da kaçak Tilki avlayan şahsa 2 bin 20 lira ceza, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaçak Tilki avlayan bir kişiye 2 bin 20 lira idari ve tazminat cezası verildi.


Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında kaçak avlanmış Tilki olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kaçak avlanma yapan şahıs hakkında bin 665 TL idari para cezası ve 355 TL tazminat kararı alırken, takoz olmayan av tüfeğine de el koydu.


Yetkililer, duyarlı çalışmalarından dolayı Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN

Çaldıran, Jandarma, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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