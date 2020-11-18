Çaldıran'da kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde vatandaşlar, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay Van Bölge Müdürü İbrahim Çelik ve Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ederek, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ensari de ilçede Kızılay ile ortaklaşa geniş kapsamlı kan bağışı kampanyası başlattıklarını ve kısa sürede 3 bin kişinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kana her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirten Ensari, şunları kaydetti:

"Hepimiz zaman zaman kana ihtiyaç duyarız. Kızılay tarafından kurulan istasyonlarda polis, asker, belediye çalışanları, kamu kurum personelleri, AK Parti ilçe teşkilatı ve üyeleri ile STK temsilcileri kampanyaya büyük destek verdi. Koronavirüs hastalarına şifa olabilecek plazma için ev ev dolaşarak vatandaşlarımızın bağışta bulunmalarını sağladık. Bu da koronavirüs hastalığına yakalanan kardeşlerimize deva olacak inşallah. Bu tür kampanya çalışmalarımız devam edecektir."