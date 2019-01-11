Çaldıran'da Kar Kalınlığının 1,5 Metreyi Bulduğu İlçede Onlarca Araç Yolda Mahsur Kaldı

Çaldıran'da kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ilçede onlarca araç yolda mahsur kaldıVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle onlarca araç yollarda mahsur kaldı.

Çaldıran'da kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ilçede onlarca araç yolda mahsur kaldı



VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle onlarca araç yollarda mahsur kaldı.

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'da son on günde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Belediyenin oluşturduğu karla mücadele ekipleri tarafından 7/24 yol açma çalışmaları yapılırken, mahsur kalan onlarca araç ise kurtarıldı. Hava sıcaklığının geceleri eksi 30 dereceyi bulmasından dolayı oluşan buzlanmaya karşı da ekipler sürekli tuzlama çalışması yapıyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Çaldıran Şefliği çalışanları da, termometrelerin eksi 30 dereceyi gösterdiği ilçede havaya serptikleri sıcak su ise yere buz taneciği olarak düştü.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran ilçesinin Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olduğu ilçemizde, özellikle son on gündür ulaşım noktasında ciddi aksamalara neden oldu. Bizim kış gelmeden önce oluşturduğumuz kriz masası ve tüm güzergahlarda oluşturduğumuz ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımızın ulaşım noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın herhangi mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Herhangi bir vatandaşımız olumsuzluklarla karşılaşmadan bu çalışmanın kış boyu devam ettirecek olan çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim" dedi.

Yolda mahsur kalırken belediye ekipleri tarafından kurtarılan sürücüler de, desteklerinden dolayı Kaymakam Tekin Dundar'a teşekkür ettiler.

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