Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Kar Tatili

Çaldıran'da Kar Tatili

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

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Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü için tatil edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:14 Kaynak: İHA

Van, Çaldıran, Güncel
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