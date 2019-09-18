Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da kardeş kavgası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çaldıran'da kardeş kavgası: 1 ölü

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

Çaldıran'da kardeş kavgası: 1 ölü, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis ekiplerine teslim oldu.


Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Erkan A.'yı av tüfeğiyle vuran Lütfi A., polis merkezine giderek olayı anlattı. Erkan A.'nın cansız bedeni Van Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Lütfi A. hakkındaki soruşturma sürdürülüyor. - VAN

Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'da 3 kişinin öldürüldüğü aile katliamının arkasından kız meselesi çıktı Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:20:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da kardeş kavgası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]