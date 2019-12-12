Çaldıran'da "kariyer günleri" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da 'kariyer günleri' etkinliği - Son Dakika

Çaldıran'da "kariyer günleri" etkinliği

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde "kariyer günleri" etkinliği düzenlendi.

Çaldıran'da

Van'ın Çaldıran ilçesinde "kariyer günleri" etkinliği düzenlendi.

Çaldıran Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, kariyerleriyle ilgili konuşmalar yaptı.

AB Program ve Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Gökhan Keskin, yaptığı açıklamada, ilçede eğitim gören lise son sınıf öğrencilerinin kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyerlerine yön vermelerine sağlamaya yardımcı programlar düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin başarı kariyer öyküleriyle geleceklerine yön vereceklerini belirten Keskin, benzer programlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Lisesi, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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