Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Karla Mücadele

Çaldıran'da Karla Mücadele

1 saat önce

Çaldıran Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Çaldıran'da Karla Mücadele, System.String[]
Çaldıran Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.İlçede iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler hastane, okul ve vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde geç saatlere kadar kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Toplanan karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşındı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri de kapanan mahalle yollarını ulaşıma açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:56 Kaynak: AA

Çaldıran, Güncel
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