Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede, Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri dondurucu soğuğa rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, son günlerde etkili olan karın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Açılan bazı yolların tipi nedeniyle tekrar kapandığını aktaran Ensari, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. İlçemizde yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollarının tamamı trafiğe açıldı. Belediyemizin 05331310906 numaralı whatsapp hattına yüzlerce kişi acil yardım talebinde bulundu. Bu vatandaşlarımızın yardımına yetişmeye çalıştık. Kar nedeniyle bir hafta tatil olan okullarımızın yol ve bahçelerini temizledik. Vatandaşlarımızın rahat etmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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