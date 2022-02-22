Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

22.02.2022 14:25
Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri ilçe merkezi ve mahalle yollarında biriken karları temizliyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, karla mücadele ekiplerinin bu yıl başarılı performans sergilediğini söyledi.

Ekiplerin kışın daha fazla mesai harcadığını belirten Ensari, "Kar yağışının başlamasıyla ekiplerimiz, yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yolda kalanların imdadına koştu. Kimi zamanlarda da yolda mahsur kalan şoförlerimize sıcak yemek ikramında bulunduk. Elbette çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Düzenli olarak onlara yiyecek temin ettik. Çalışmalarından dolayı karla mücadele ekiplerimizi kutluyorum." diye konuştu.

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Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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