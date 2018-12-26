Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Karla Mücadele Çalışması

Çaldıran'da Karla Mücadele Çalışması

20 dakika önce

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Çaldıran'da Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kapanan yolları yeniden açmak için aralıksız çalışıyor. Belediye bünyesinde kurulan 'kriz masası'nın 7/24 çalıştığını ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Belediye bünyesinde oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz, 7/24 çalışmalarını sürdürmektedir. İlçemizde karın yağmasıyla birlikte gerek ilçe merkezi gerek kırsal mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Belediyemizin oluşturduğu karla mücadele ekipleri, altı farklı bölgede çalışmalarına devam ediyor. Son yağan yağışla birlikte yolları kapanan grup mahalle yollarımızda çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın ve eğitim öğretim gören öğrencilerimizin ulaşımlarına katkı sunduk. Vatandaşlarımız acil durumlarda, belediyemize ait 7/24 hizmet veren 0539 552 69 01 numaralı Whatsapp hattından bizlere ulaşmaları durumunda, sorunlarının daha erken ve zamanında çözülmesine katkı sunulacaktır" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:46 Kaynak: İHA

Van, Çaldıran, Güncel
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