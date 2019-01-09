Çaldıran'da Karla Mücadele Çalışması
1 saat önce
Van'ın Çaldıran Belediyesi ekiplerince ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Van'ın Çaldıran Belediyesi ekiplerince ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kentteki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüten ekipler, bulundukları bölgelerde tuzlama çalışması da yapıyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz karla mücadele çalışması yaptığını söyledi.
İlçede iki gündür devam eden yoğun kar nedeniyle birçok mahallenin yolunun kapandığını belirten Dundar, "İlçemizde yoğun kar yağışıyla birlikte belediyemize ait iş makineleri ve kiraladığımız araçlarla vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.
Belediye bünyesinde kriz masası oluşturdukların ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile programlı şekilde çalıştıklarını dile getiren Dundar, teknik ekiplerin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sürekli kırsal mahallelerdeki muhtarlarla iletişim halinde olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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