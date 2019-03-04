Çaldıran'da Karla Mücadele Çalışması

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, kapalı mahalle yolları ise tek tek açılıyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, kapalı mahalle yolları ise tek tek açılıyor.



Üç gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan birçok yol ise ulaşıma kapandı. 2050 rakımlı ilçede yaklaşık 20 bin öğrenci için bugün eğitim öğretime ara verilirken, kapalı yolların tekrar açılması için de büyük mücadele veriliyor. Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden yol açma çalışmalarını sürdürürken, yollarda mahsur kalanları ise kurtarıyor. Şehir merkezindeki kar kütlelerini iş makinelerinin desteğiyle taşıyan belediye ekipleri, çatılardaki buz sarkıtlarını da tek tek temizliyor.



Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede bu yıl yoğun bir kış mevsimi yaşadıklarını belirterek, "Yer yer iki metreyi bulan kar yağışı ile mücadele etmekteyiz. Kış mevsimi nedeniyle önceden kurduğumuz kriz masasıyla ilçemizi belli bölgelere ayırdı. Bu sayede vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için gece gündüz ekiplerimiz karla mücadele ediyor. Son üç günde aralıksız yağan kar yağışından dolayı ilçemizdeki eğitim öğretime bir gün ara verdik. İlçemizde bulunan kapalı yolların açılması için de çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.



Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi'nde de sürücüler yoğun kar yağışından dolayı büyük zorluklar yaşıyor. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi

Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz

Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap