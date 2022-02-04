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Çaldıran'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Çaldıran'da karla mücadele sürüyor

04.02.2022 16:15
Çaldıran'da karla mücadele sürüyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kış şartlarının ağır geçtiğini belirten Ensari, "Kış mevsimi boyunca ekiplerimiz göreve hazır. Hemşerilerimizin mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz ile gece gündüz demeden mesaideyiz. Canla başla vatandaşlarımızın huzur ve refahı için mücadele eden çalışma arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Yaşanabilecek aksaklıklara karşı bütün önlemleri aldık." dedi.

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Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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