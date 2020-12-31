Çaldıran'da kayak sezonu açıldı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde mevsimin ilk kar yağışının ardından belediye tarafından yapılan termal kayak merkezinde de sezon açıldı.

Çaldıran Belediyesince Ayrancılar mevkiinde hizmete açılan termal kayak merkezi, mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte sezonu açar açmaz kayak severlerden büyük ilgi gördü. Türkiye'de ve dünyada ender bulunan termal ve kayak merkezinin bir arada bulunduğu kayak merkezinin Çaldıran'da olduğunu ifade eden Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, "2050 Rakımlı İlçemizde mevsimin ilk kar yağışının ardından termal kayak merkezimiz kayak severlerin hizmetine açılmıştır. Çaldıran, doğal kar ortamında kayak yapılabilecek ender yerlerinden biridir. Geçen yıl binlerce kayak sever vatandaşımız buraya gelerek kayak keyfi yaptı. En önemlisi, dünyada bile enderi az bulunan 92 santigrat sıcaklığı bulunan şifalı kaynak sulardan oluşan termal otel ve kayak merkezinin bir arada bulunduğu kayak merkezimizde termal tesislerin yapılması çalışmaları devam etmektedir. İnşallah kayak merkezimizin bulunduğu bölgedeki şifalı kaynak sularının da hayata geçmesi ile birlikte termal kayak merkezimiz daha da cazip hale gelecek. Çaldıran termal kayak merkezimize gelen kayak severler Snowboard, kayaklı koşu ve kuzey kombine sporlarını yapabilecekler Belediyemizin yaptığı bu hizmet hem il ve ilçemizin tanıtımına katkı sunacak hem de ilçe ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Geçen yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bu yıl daha çok kayak severin gelerek güzel zaman geçirmelerini bekliyoruz"dedi.

(M. Emin Arvas/İHA)