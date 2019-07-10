Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi
Son Dakika Güncel Haber

Çaldıran'da Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi

1 saat önce

Çaldıran ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ömer Demir'e (72), "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Çaldıran'da Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi, System.String[]
Ömer Demir, Çaldıran, Kıbrıs, Güncel
Çaldıran ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ömer Demir'e (72), "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Kaymakam Tekin Dundar, evinde ziyaret ettiği Demir'e madalya ve berat takdim etti.
Demir'e emeklerinden dolayı teşekkür eden Dundar, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Sizler bu devletin bölünmez bütünlüğü için gözünüzü kırpmadan ölümü göze alan vatan evlatlarısınız. Sizlere hem sadakat hem de vefa borcumuz var." dedi.
Dundar'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Diki, Emniyet Müdür Vekili Barış Özdemir, Müftü Vekili Fecri Taş, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ferit Binici ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne sondaj tepkisi Erken teşhis olmasa Burak Yılmaz 6 ay sahalardan uzak kalabilirdi Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:44:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]