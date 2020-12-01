Çaldıran'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetim yapıldı.

Polis, zabıta, tarım ve sağlık ekipleri ilçedeki market, lokanta, kasap ve fırın gibi birçok iş yerini denetledi.

Vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un üst noktalara ulaşarak insan sağlığını her geçen gün daha çok etkilediğini söyledi.

Bundan dolayı binlerce insanı kaybettiklerini ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında denetimlerimizi sıkılaştırarak devam ettiriyoruz. Yapılan denetimlerde market, lokanta, unlu mamullerin üretildiği yerler, kasap ve fırın gibi birçok iş yeri aralıksız denetleniyor. Vatandaşımızdan beklentimiz, bakanlığımızın yayımladığı kurallara uymalarıdır. Kurallara uyarak bu süreçten kurtulabiliriz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."