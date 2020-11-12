Çaldıran'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Sağlık Müdürü Çağrı Gökçe'nin katıldığı denetimde esnaf ve vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıldı.

Denetimlerde, maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıtıldı, belirlenen kurallara uymaları istendi.

Başkan Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 kurallarına uyulması durumunda salgının atlatılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin alınan tedbirler konusunda dünyadaki bir çok ülkeden iyi durumda olduğunu ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

"Her fırsatta kaymakamımız ile denetim yapıyoruz. İlçe merkezinde ve yoğunluğun bulunduğu alanlarda halkımızı tek tek uyararak bakanlığın belirlediği kurallar konusunda bilgilendiriyoruz. Pandemi sürecinde sosyal mesafenin korunmasının önemini anlatıyoruz. İlçe olarak bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek."