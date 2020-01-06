Çaldıran'da mandalar dondurucu soğukta suda besleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da mandalar dondurucu soğukta suda besleniyor - Son Dakika

Çaldıran'da mandalar dondurucu soğukta suda besleniyor

6 saat önce

Kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaz Gölü Çayı'nın zeminindeki taze otlar, dondurucu soğuklarda mandalar için besin kaynağı oluyor.

Çaldıran'da mandalar dondurucu soğukta suda besleniyor, System.String[]

Kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaz Gölü Çayı'nın zeminindeki taze otlar, dondurucu soğuklarda mandalar için besin kaynağı oluyor.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve hava sıcaklığının kış mevsiminde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçedeki besiciler, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Kaz Gölü Çayı'na getirdikleri mandaların suyun altındaki otlarla beslenmelerini sağlıyor.

Bu sayede kışın yemden tasarruf sağlayan besiciler, mandaları da taze otlarla besleyerek süt verimini artırıyor. Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları da mandaların dondurucu soğukta suyun altından çıkardıkları otlarla beslenmelerini fotoğraflıyor.

Besicilerden Muhammet Demir, kış mevsiminde çevrede ot bulamadıklarını, bu nedenle mandaları suyun dibindeki otlarla beslediklerini söyledi.

Otların mandaların gelişimine ve süt miktarının artmasına katkısının olduğunu belirten Demir, "Mandalar suyun içinde üşümüyorlar. Akşam vakti de ahırlarına geri götürüyoruz. Çevre il ve ilçelerden de fotoğrafçılar buraya gelip mandaların fotoğraflarını çekiyor." dedi.

Fotoğraf tutkunu Tuba Küçükaydın da mandaların suyun altındaki otlarla beslenmesini görüntülemek için göle geldiklerini belirtti.

Dondurucu soğuğa rağmen suya giren mandaların güzel görüntüler oluşturduğunu aktaran Küçükaydın, "Sudaki yeşil otlarla besleniyorlar. Sudan çıktıklarında ağızlarında buz sarkıtları oluşuyor. Biz de bunları fotoğraflamaya geldik. Mandaların bu soğuk havada beslenme mücadeleleri bizleri çok etkiledi." diye konuştu.

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vanlı mantar üreticisi, yaptığı karışımla yeşil küf hastalığına son verdi
İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Son Dakika Haberleri
19:02 Manisa-Turgutlu kara yolu kaza nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı - Son Dakika
19:01 Kazaya neden olan sürücünün kaçmasına izin vermediler - Son Dakika
19:01 AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
19:00 Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: "En kötüsü henüz gelmedi" - Son Dakika
19:00 CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
18:32 Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıran'da mandalar dondurucu soğukta suda besleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]