Çaldıran'da odunluk yangını korkuttu

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen odunluk yangını mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran içesinde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ve ölen yada yaralananın olmadığı yangın, yan taraftaki evlere sıçramadan 3 saatlik çalışma sonunu tamamen söndürüldü. - VAN