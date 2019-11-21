Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da odunluk yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da odunluk yangını korkuttu - Son Dakika

Çaldıran'da odunluk yangını korkuttu

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen odunluk yangını mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Çaldıran'da odunluk yangını korkuttu, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen odunluk yangını mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran içesinde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ve ölen yada yaralananın olmadığı yangın, yan taraftaki evlere sıçramadan 3 saatlik çalışma sonunu tamamen söndürüldü. - VAN

Çaldıran, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:08:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da odunluk yangını korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]