Çaldıran'da öğrencilere ücretsiz kurs - Son Dakika
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Çaldıran'da öğrencilere ücretsiz kurs

25.02.2022 15:36
Çaldıran'da öğrencilere ücretsiz kurs

Van'ın Çaldıran Belediyesi Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) sınavlarına hazırlanan 30 öğrenciye ücretsiz eğitim veriyor.

Van'ın Çaldıran Belediyesi Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) sınavlarına hazırlanan 30 öğrenciye ücretsiz eğitim veriyor.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Her zaman gençlerin yanında yer aldıklarını anlatan Ensari, şunları kaydetti:

"İlçemizde yetenek sınavlarına katılmak isteyen geçlerimiz uzman öğretmenlerimiz tarafından düzenli olarak yetenek geliştirme kursları verilmekte. Kurslara katılan 30 öğrencimiz belediyemizin araçlarıyla alınarak spor alanlarına taşınıyor. Burada her gün düzenli olarak özel yetenek sınavlarına hazırlandıktan sonra tekrar ilçeye taşınmakta. Amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin spor alanlarında iyi derece elde ederek arzu ettikleri okullara girmelerine katkı sunmak."

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Polis Meslek Yüksekokulları, Çaldıran, PMYO, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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