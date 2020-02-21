Çaldıran'da "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da 'Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması' toplantısı - Son Dakika

Çaldıran'da "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" toplantısı

11 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde İçişleri Bakanlığının koordinesinde otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" konulu toplantı yapıldı.

Çaldıran'da

Van'ın Çaldıran ilçesinde İçişleri Bakanlığının koordinesinde otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" konulu toplantı yapıldı.


Çaldıran Kaymakamı Adem Can başkanlığında düzenlen ve İçişleri Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, otobüs kazalarının önlenmesi ve alınması gereken tedbirler görüşüldü. Burada konuşan Kaymakam Adem Can, ülkemizde kazaların önlenebilmesi adına özellikle otobüs kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirterek, "Ülkemizde can kayıplarının yaşanmasının önemli nedenlerinden biri trafik kurallarına uyulmamasıdır. Özellikle kış mevsiminde kar lastiklerinin kullanımına önem verilmesi gerekir. Gece yolculuklarında toplu araç kullanıcılarının uykusuz araç kullanmamaları gerekir. Şoför ve yolcuların emniyet kemeri takmadan yolculuk etmemeleri lazım" dedi.


Toplantıya Çaldıran Kaymakamı Adem Can, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulmuttalip Baki, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve otobüs firma yetkilileri katıldı. - BİTLİS

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:09 Kaynak: İHA
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