Çaldıran'da polis ve zabıta ekipleri 7/24 görev başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da polis ve zabıta ekipleri 7/24 görev başında - Son Dakika

Çaldıran'da polis ve zabıta ekipleri 7/24 görev başında

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde görevli polis ve zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında.

Çaldıran'da polis ve zabıta ekipleri 7/24 görev başında, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde görevli polis ve zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında.

Korona virüs salgının yayılmasından dolayı ilçede alınan sıkı tedbirler devam ediyor. Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs tedbirleri kapsamında PTT ve banka şubelerinin önlerinde yoğunluğun önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması için polis ve zabıta ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bakanlığın yayınladığı kuralların eksiksiz uygulandığını ve her türlü önlemin alındığını belirten İlçe Kaymakamı Adem Can, "Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında bakanlığımızın yayınladığı genelge ilçemizde de eksiksiz uygulanmaktadır. İlçemize taziye nedeni ile başka ilden gelen bir vatandaşımıza korona virüs teşhisi konulması ile Han Mahallemizi karantina altına aldık. Şu ana kadar ilçemizde salgın anlamında ciddi bir bulguya rastlanılmasa da sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Özellikle PTT, banka şubeleri ve çarşı merkezimizde ihtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturmamaları açısında polis ve zabıtalarımız sosyal mesafe konusunda gerekli uyarıları yaparak sürekli görev başındalar. Temennimiz ülke olarak bir an önce bu salgından kurtulmaktır" dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan ve onlarca insanın hayatına mal olan salgından korunmak ve kurtulabilmek için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Ensari, "Belediye başkanlığı olarak ilçemizin her yerini dezenfekte ederek gerekli tüm yasal uyarıları halkımıza iletiyoruz. İlçe merkezimizde oluşabilecek kalabalık ortamların önüne geçmek için emniyet güçlerimizle birlikte zabıta ekiplerimiz sosyal mesafenin korunması, kalabalık ortamların oluşmaması için sürekli görevlerini yürütmektedirler. 65 yaş üstü büyüklerimizin evlerinde kalmaları için sürekli belediyemizde anonslar yapılarak, evlerinde kalan yaşlılarımızın bizlere ulaşmaları halinde her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu. - VAN

Çaldıran, Zabıta, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:27 Kaynak: İHA

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