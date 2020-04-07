Çaldıran'da siperlik maske üretimi - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlik merkezi tarafından üretilen siperlik maskeler Çaldıran Devlet Hastanesine teslim edildi.



Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınından korunmak için yapılan çalışmalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı ile ülke genelinde başlatılan yüz koruyucu maske üretimi Çaldıran ilçesinde de devam ediyor. Çaldıran Gençlik Merkezinde yapılan çalışmaların ardından üretilen yaklaşık 300 adet koruyucu yüz maskesi, devlet hastanesi yetkililerine teslim edildi. Koruyucu yüz maskelerinin üretimine devam edeceklerini dile getiren İlçe Kaymakamı Adem Can, "Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı ile başlatılan maske üretimi, Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesindeki gençlik merkezde de başlatıldı. Kurumumuzda bulunan personeller tarafından üretilen yaklaşık 300 adet maske, devlet hastanesi yetkililerine teslim edildi. İlçemizde başlatılan bu çalışma kapsamında hedefimiz binlerce koruyucu maske imal ederek tüm sağlık kurumlarımızdaki sağlık personellerine dağıtarak ihtiyaçlarını gidermektir" dedi.



Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü M. Necip Çınarcı da, korona virüs tedbirleri kapsamında koruyucu yüz maskesi üretmeye devam edeceklerini belirterek, "İdareci ve diğer personellerimizle birlikte bir günde ürettiğimiz yaklaşık 300 adet yüz koruyucu maskemizi 75 yatak kapasiteli ilçe devlet hastanemizin başhekimliğine teslim ettik. Kurum olarak gece gündüz durmadan koruyucu yüz maskesi üretimimiz devam edecektir" diye konuştu. - VAN