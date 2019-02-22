Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Soğuk Havada Kaplıca Keyfi

Çaldıran'da Soğuk Havada Kaplıca Keyfi

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde vatandaşlar, soğuk havaya rağmen üstü açık kaplıcada yüzdü.

Çaldıran'da Soğuk Havada Kaplıca Keyfi, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde vatandaşlar, soğuk havaya rağmen üstü açık kaplıcada yüzdü.

İlçeye merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Buğlukaynak kaplıcaları, soğuk havaya rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bazı vatandaşlar, kaplıcanın sıcak suyunda yüzerek, şifa arıyor.

Vatandaşlardan Kadir Atabay, kaplıca suyunun birçok hastalığa şifa olduğunu belirterek, "Soğuk havaya rağmen buraya gelip hem görmek hem de yüzmek istedim. Çok büyük keyif aldık. Suyun sıcaklığı çok yüksek." dedi.

Vatandaş Azat Atabay da arkadaşlarıyla her fırsatta kaplıcaya geldiğini ifade ederek, insanların kaplıcalarda şifa bulduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Van, Çaldıran, Güncel
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