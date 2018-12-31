Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da Sydv Mütevelli Üyeleri Seçildi

Çaldıran'da Sydv Mütevelli Üyeleri Seçildi

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı.

Çaldıran'da Sydv Mütevelli Üyeleri Seçildi, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı.

Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi'nde yapılan 58 muhtarın katıldığı seçimde Recep Tayyip Erdoğan Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım ile Demircik Mahalle Muhtarı Reşit Çınar kazandı.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, yaptığı konuşmada, 2018 yılında üye olarak görev yapan muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Heyetinin kimsesiz, muhtaç ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, onlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Dundar, şöyle dedi:

"Vakıf olarak 2018 yılında çok güzel çalışmalara imza attık. 2019 yılında da aynı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. 2018 yılında yapılan asker ailelerine destek, kömür ve gıda yardımı gibi çalışmalarımız bu yılda devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşın, bize ulaşmalarını sağlayın. Bir noktaya değinmek istiyorum. Yardım alan vatandaşlar, bu yardımların Avrupa Birliği'nden geldiğini zannediyor bu yanlış bir bilgidir. Vakfımızca yapılan bütün yardımlar devletimiz tarafından veriliyor. Bunu yardım alan vatandaşlarımıza anlatalım bilmeleri gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:37 Kaynak: AA

Van, Çaldıran, Güncel
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