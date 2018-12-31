Çaldıran'da Sydv Mütevelli Üyeleri Seçildi

Van
'ın Çaldıran
ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı.
Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi'nde yapılan 58 muhtarın katıldığı seçimde Recep Tayyip Erdoğan
Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım
ile Demircik Mahalle Muhtarı Reşit Çınar
kazandı.
Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, yaptığı konuşmada, 2018 yılında üye olarak görev yapan muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Heyetinin kimsesiz, muhtaç ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, onlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Dundar, şöyle dedi:
"Vakıf olarak 2018 yılında çok güzel çalışmalara imza attık. 2019 yılında da aynı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. 2018 yılında yapılan asker ailelerine destek, kömür ve gıda yardımı gibi çalışmalarımız bu yılda devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşın, bize ulaşmalarını sağlayın. Bir noktaya değinmek istiyorum. Yardım alan vatandaşlar, bu yardımların Avrupa Birliği
'nden geldiğini zannediyor bu yanlış bir bilgidir. Vakfımızca yapılan bütün yardımlar devletimiz tarafından veriliyor. Bunu yardım alan vatandaşlarımıza anlatalım bilmeleri gerekiyor."