Çaldıran'da temizlik çalışmaları - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokakları temizledi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, sonbaharın gelmesiyle ilçedeki 100 yerleşim yerinde temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Ensari, "Kar yağışı öncesi biriken çöplerin temizliğine şimdiden başlamış bulunmaktayız. Karın yağmasıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmaları aralıksız devam edecek. Hedefimiz ilçe merkezini ve kırsal mahallelerimizi yaşanabilir bir hale getirmek." dedi.