Çaldıran'da temizlik çalışmaları - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ilçede etkili olan dondurucu soğuğa rağmen temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan ilçede ekiplerin zor şartlar altında çalışarak mahallelerde çöpleri topladığını söyledi.

Çaldıran'ın kışın en çetin geçtiği ilçelerden biri olduğunu belirten Ensari, "Hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 46 derecelere kadar düşüyor. Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 15, geceleri ise sıfırın altında 39 dereceye kadar düşüyor. İlçemizde temizlik hizmetleri devam ediyor. Ekiplerimiz çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. İlçemizi yaşanabilir kılmak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.