Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazit karayolu üzerinde meydana geldi. Kapalı kasa bir kamyonetin kaza yaptığı ihbarını jandarma, 112 Sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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