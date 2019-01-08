Çaldıran'da Uyuşturucu Operasyonu
17 dakika önce
VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.
VAN (İHA) – Van
'ın Çaldıran
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çaldıran'da 155 Polis
İmdat hattına yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesi istikametinden gelen 07 HRT
72 plakalı aracı takibe aldı. Van Yolu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda tespit edilen aracın sağ ön kısmında oturan F.Ö. isimli şahsın üzerinde bulunan bir maddeyi yere attığı fark edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, atılan maddenin 24 gram uyuşturucu olduğu tespit edilerek muhafaza altına alırken, araç sürücüsü N.U.'nun yapılan üst aramasında ise herhangi bir şey bulunmadı. Gözaltına alınan N.U. ve F.Ö. isimli şahısların Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği ve yarın adli makamlara çıkarılacakları belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:34 Kaynak: İHA
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